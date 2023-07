Megalapozhatott máris egy remek karriert az észak-amerikai profi kosárlabdaligában a Minnesota Lynxben szereplő Juhász Dorka. A Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia növendéke az újoncok legjobbjai közt harcol csapatáért a WNBA-ben, s ha tovább javul a szezon végéig, még a játékosbörzén elsőként kiválasztott Aliyah Bostont is megizzaszthatja az év újonca díjért.

A gyengén szereplő, 6-16-os mérleggel a liga utolsó előtti helyén álló Indiana Fever magasemberén nincs nagy nyomás, ami a csapat szereplését illeti, így bőven tölthet időt a pályán. Közel hét perccel kap több lehetőséget, mint Juhász, igaz, meg is dolgozik ezért a pályán, hiszen 14.8 pontot átlagol, 8 lepattanó 2.3 gólpassz, 1 labdaszerzés és 1.3 blokk mellett. Pontokban, lepattanókban és blokkokban is ligaelső az újoncok között.

A Minnesota közben majdnem épp a tabella közepén áll 10-13-as mérlegével, s igyekszik beérni a már pozitív statisztikával szereplő Atlantát. A jobb eredményekért küzdő gárdánál is meghatározó szereplhez jut Juhász 23.4 percével, s ezt ő is meghálálja. Az 5.5 pontja az ötödik legjobb újonc eredmény, 5.4 lepattanójával a harmadik a rangsorban, ahogy 1 labdaszerzésével is. A 0.7 blokkja a második helyre repíti, meccsenkénti 2 gólpasszával az ötödik. Dupla duplákban sincs lemaradva, hiszen eddig kettőt hozott össze, amivel harmadik, Boston négyszer ért el két statisztikában kétszámjegyű összeget, amivel első.