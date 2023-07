Érkezett: Takács Martin (VLS Veszprém), Orbán Kolos (PMFC), Hock Attila (Majos), Grósz Benjamin (PMFC), Schuszter Robin (PMFC).

Távozók: Bohata Ádám (Mohács), Berdó Máté (Ausztria), Keresztes Barna (Dunaföldvár.)

Visszavonult: Makai Márk.

A csapat kerete még nem teljes, több játékossal is tárgyalnak még a klub vezetői, s kölcsönbe is jöhet még a PMFC-vel való együttműködés keretén belül fiatal labdarúgó a gárdához. A keretnek azért is kellett valamelyest átalakulnia, mert újra meg kellett találni azokat a tehetségeket, akik megfelelnek az NB III. fiatal szabályának.