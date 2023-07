Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője: – Tipikus első mérkőzés volt. Mindkét csapat görcsben volt, izgult. Láttam a megfelelési kényszert, a stresszt a játékosokon. Ez teljesen normális. Az jót tett nekünk, hogy az elején rúgtunk egy szép átlövés gólt, és utána is voltak helyzeteink. Ingadozott a játék, ügyes, jó játékosai vannak a Mosonmagyaróvárnak, nem becsülném le őket. Ezt a három pontot nagy győzelemnek tudom be. Nem a liblingem az 1–0, mindig borsódzik a hátam ilyenkor. A pályaedzőmnek még inkább. Nem erre játszottunk, kár hogy nem mentek be a lehetőségeink. Ezen kell majd dolgoznunk.