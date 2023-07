Azóta a klub vezetősége további három játékos érkezését jelentette be, így növelve az új vezetőedző, Péter József lehetőségeit. Mint kiderült, a másodosztályt is megjárt spíler, Szabó Dominik Mohácson folytatja. A megyében talán senkinek nem kell bemutatni a technikás labdarúgót, aki a Kozármisleny és a PMFC csapatait is erősítette, mind utánpótlásban, mind felnőtt szinten. Megjárta az MTK korosztályos csapatait is, és a fővárosiaknál mutatkozott be NB III.-ban, éppen a magyar válogatott és az Union Berlin játékosát, Schäfer Andrást váltva. Tagja volt a veretlenül bajnok csapatnak Kozármislenyben, az elmúlt fél évet pedig a III. Kerületi TVE együttesénél töltötte.

Kapusfronton is tovább erősödik az alakulat, hiszen Barabás József is az érkezők között, aki legutóbb a Lajoskomárom kapuját védte. Kulcsfontosságú volt az ő megszerzése, ugyanis Csobán Dominik szögre akasztotta a stoplist, így ő már nem repked majd a gólvonal előterében.

Ugyancsak nagy fogás Bohata Ádám, akit jól ismerhetnek már a drukkerek, hiszen fél évet már játszott Mohácson. Az elmúlt idényt a PTE-PEAC csapatában töltötte a középpályás, aki szeretné kihozni magából a maximumot. Nem kizárt, hogy a jövőben lesznek még érkezők, de addig is, 12-én 16 órától meg lehet nézni a csapatot a Vasas II. ellen.