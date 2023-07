Labdarúgás 1 órája

Párharcerős középpályást igazolt a Szentlőrinc

Építi az ütőképes csapatát a Szentlőrinc SE is a labdarúgó NB III. küzdelmei előtt, amellyel akár a feljutásért is harcban lehet. Ehhez szerzett most egy újabb középpályást a klub Medgyesi Márk személyében.

Bama.hu Bama.hu

Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE

Íme a klub közleménye: A Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő BFC Siófok csapatától érkezett első számú együttesünkhöz Medgyesi Márk, aki hosszú sérülés után térhet vissza a pályára, s nálunk szeretne újra csúcsformába kerülni. A halásztelki klubban kezdett futballozni, aztán jött a Csepel, majd éveket töltött a Csep-Gól FC-ben. Innen a Vasas Kubala Akadémiára került Medgyesi Márk, ahol edzőmeccsen pályára lépett a felnőtt csapatban is, majd miután kiöregedett az utánpótlásból, eligazolt az NB II-es Siófokhoz, ahol három szezont töltött – a Balaton partjáról érkezett most hozzánk. – Két komoly indoka is volt annak, hogy miért Szentlőrincen kötöttem ki – árulta el a 22 éves játékos. – Egyrészt tisztában vagyok vele, hogy komoly célja van a szentlőrinci csapatnak, vissza szeretne kerülni az NB II-be, amiben természetesen szeretnék segíteni. Másrészt egyéves sérülés után térek vissza a pályára, szeretném magam felépíteni, újra csúcsformába akarok kerülni, amihez, úgy érzem, itt minden lehetőség adott. Bízom benne, hogy minél több játékpercet harcolok ki magamnak, és bizonyítani tudom, hogy érett vagyok az NB II-re! Medgyesi Márk a középpályán, 6-os, 8-as pozícióban bevethető. Párharcerős futballista, aki nagyon jó mentalitással van felvértezve, mindig mindent alárendel a csapat érdekeinek és az eredményességnek.

