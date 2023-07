Próbálgatja Weitner Ádám, hogy milyen felállásban, s kikkel működik legjobban az a játék, amit a pályára szeretne majd vinni a labdarúgó NB II.-ben a PMFC-vel. Így ismét lehetőséget kapott több sajátnevelésű fiatal, illetve próbázó is a Kaposvár elleni edzőmeccsen. Ami a pécsi ifjakat illeti, ezúttal is öten kaptak bizonyítási lehetőséget: Varga, Miklós, Bachesz, Bukovics és Vas. Mellettük csupa olyan labdarúgó szerepelt, akit már az előző évben is láthattunk: Helesfay, Takács, Majnovics, Terbe, Harsányi és Szabó.

A második játékrészben aztán rendszert is váltott a gárda nem csak a játékosokat. Lehetőséghez jutott Fodor Ferenc, a rutinos védő, aki 2014-ig erősítette a Pécset, legutóbb az ETO-ban szerepelt, a gárda tengelyében pedig a 21 esztendős Pintér Dániel bizonyíthatott, aki a Fradi második gárdájában szerepelt tavaly.