Fantasztikusan szerepeltek az Európai Egyetemek Vízilabda Bajnokságán a Pécsi Tudományegyetem sportolói. Ugyan az első körben a Budapesti Gazdasági Egyetem csapata legyőzte őket, ezt követően a brit Oxfordot már oktatták, s egészen a fináléig meneteltek. Közben a Corvinuson, egy holland intézményen, a Debreceni Egyetemen és egy másik brit gárdán kellett átverekedniük magukat.

A középdöntőben aztán újra összefutottak a pécsiek a Corvinusszal, amely ezúttal sem bírt velük, ezzel pedig megteremtődött a lehetőség, hogy a Gazdasági Egyetemnek visszavágjanak. Ez sajnos végül nem sikerült a fináléban, de az ezüst is gyönyörűen csillog.

– Rettentően boldogok vagyunk, hogy ezüstéremmel zártuk ezt a tornát – nyilatkozta Lukács Gergely a PTE vízilabdacsapatának edzője. – Talán, ami még ennél is fontosabb, hogy egy felejthetetlen hetet töltöttünk itt. Nagyon jó volt azt látni, ahogy összeérnek a pécsi színekben, különböző osztályokban játszó játékosok, és erős kohézió alakul ki közöttük a meccseken, az edzéseken, az étkezőben, és az esti programoknál is.

A Pécsi Tudományegyetem csapatának tagjai: Aranyi Attila, Buttinger Péter, Csorba Tamás, Gergő Bence, Keresztúri Márton, Lajkó Márton, Majnik Márk, Németh Balázs, Rácz-Fodor Balázs, Reisz Patrik, Sipos Benjamin, Tóth-Gili Tamás, Varga Ákos.

Eredmények: PTE–Budapesti Gazdasági Egyetem 10–16, PTE–University of Oxford 22–5, PTE–Budapesti Corvinus Egyetem 18–11, PTE–Delft University of Technology 21–5, PTE–Debreceni Egyetem 12–5, PTE–University of Bristol 6–0, PTE–Budapesti Corvinus Egyetem 12–8 (középdöntő), PTE–Budapesti Gazdasági Egyetem 9–14 (döntő).