Sokak nagy örömére vasárnap délután ismét útjára indult a labda a labdarúgó NB III.-as bajnokságban, ráadásul a 2023/24-es kiírásban három baranyai együttesnek lehet szorítani. Erre legutóbb a 2019/20-as idényben volt példa (PMFC, Szentlőrinc, Kozármisleny).

A Szentlőrinc Kaposváron kezdte az NB III.-as szezont, ahol Pichler Gábor legénysége próbálta eldugni a labdát, a házigazda pedig elsősorban kontrákra rendezkedett be. A baranyai együttes a harminckettedik percben szerencsével is járt, mikoris Németh Márk odarajzolta a labdát Rétyi fejére, aki tökéletesen bólintott. Az első félidőben már nem változott az eredmény, de a fordulást követően Németh a gólpassza után egy góllal is hozzájárult a jó szerepléshez. Pillanatokkal később a debütáló Kiss Krisztián is feliratkozott a gólszerzők közé, így nem igazán maradt lényegi kérdés a hátralévő időre.

Mindenesetre Rétyi Róbert továbbra is nagy kedvvel játszott, és másodszor is bevette a kaposvári kaput, így végül magabiztos szentlőrinci siker született.

Kaposvári Rákóczi FC–Szentlőrinc 0–4 (0–1)

Labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoport 1. forduló. Kaposvári Rákóczi Stadion. Kaposvár: Mikler – Gál M., Heil M., Pusztai – Kis-Fónai (Ötvös), Mazzonetto A. (Pintér M.), Szederkényi, Horváth B., Ekker – Babinszky (Bíró D.), Hampuk (Mazzonetto N.). Vezetőedző: Horváth Rudolf. Szentlőrinc: Héninger – Miklós P., Havas, Tamás, Németh M. (Kiss-Szemán) – Kiss K., Medgyesi (Keresztes), Kesztyűs – Grabant (Ulrich), Novák, Rétyi (Szabó Z.). Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Rétyi (32., 74.), Németh M. (62.), Kiss K. (63.).

Ez következik (08.02., 17.30): Szentlőrinc–Érdi VSE.