Gyakorlatilag már senki nem emlékszik a nyitányban elszenvedett vereségre, ugyanis Olaszország legyőzésével tovább szárnyal a magyar válogatott a konyai U18-as női Európa-bajnokságon.

Elérte minimális célját azzal a magyar együttes, hogy bejutott a legjobb nyolc közé, de az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának fiatal tehetsége, Rátkai Eszter korábban már úgy nyilatkozott lapunknak, hogy ez a csapat képes bravúrokra, és akár éremért is játszhat.

– A legfontosabb mérkőzésünket játszottuk az Európa-bajnokságon az olaszok ellen – vélekedett Rátkai Eszter. – Ez a meccs döntött arról, hogy az 1-8. helyért, vagy a 9-16. helyért folytathatjuk a küzdelmeket. Fiatal csapatunk nagyon idegesen kezdte a meccset, sok hibával és rengeteg kihagyott kosárral játszottunk, puhák voltunk védekezésben, ami 14 pontos olasz vezetést eredményezett a félidőre. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, és arra jutottunk, hogy nem lehet, hogy ne mi ne jussunk a legjobb 8 közé. Sokkal agresszívabban és keményebben védekeztünk a második 20 percben, megvoltak a lepattanóink, szerzett labdáink és hatalmas hajrával, igazi csapatmunkával megfordítottuk a meccset! Mindenki hozzátett a győzelemhez, örülök, hogy nekem is jól ment a játék, főleg az utolsó negyedben. Szeretnénk innen folytatni a negyeddöntőt a szlovénok ellen.

A pécsi lány sokat tesz is ezért, ugyanis most, a nyolcaddöntőben volt eddig a legeredményesebb élete első világversenyén. Tíz pontot szerzett, de öt lepattanót és három asszisztott is betett a közösbe. Remeklése nagyon kellett, hiszen a nagyszünetben tizenkét egység volt a hátrány, de szerencsére Völgyi Péter sikeresen rendezte a sorokat, így lehet készülni a csütörtöki folytatásra Szlovénia ellen. A szlovénok a félidő hajrájától végig vezetve 84-63-ra verték Izraelt.

– Nagyon fizikális és kemény mérkőzésre számítok, nem szabad, hogy engedjük ellenfelünket érvényesülni. Az első perctől kezdve agresszívan kell védekeznünk, leszednünk a lepattanókat és koncentráltan, okosan támadnunk. Mindent ki kell adnunk magunkból, mert a négy közé szeretnénk jutni – nyilatkozta portálunknak a pécsi lány.

Magyarország– Olaszország 59–53 (11–14, 13–22, 12–8, 23–9)

Kosárlabda, U18-as női Európa-bajnokság. Konya. Magyarország: Gábor 2, Dobó 11/6, Aho 7/3, Fárbás 6, Strausz 11. Csere: Rátkai 10, Toman D. 2, Kastl 5. Bajzáth 4/4, Szücs 2, Toman R. Olaszország: Lucantoni 5, Lussignoli 12/3, Bernardi 4, Tempia 6/6, Piatti 7. Csere: Giacchetti, Aghilarre 7/3, Cappellotto 5/3, Sammartino, Cedolini 6, Fantini 1.



Negyeddöntők

13:00 Magyarország – Szlovénia

15:30 Lengyelország – Szerbia

18:00 Törökország – Spanyolország

20:30 Franciaország – Lettország

9-16. helyért

13:00 Olaszország – Izrael

15:30 Portugália – Finnország

18:00 Belgium – Csehország

20:30 Litvánia – Németország