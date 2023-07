Mérkőzés szituációban is kijöttek a kemény edzésterhelés jelei a HR-Rent Kozármislenyen, amely az NB II.-es rajt előtt a harmadosztályú PEAC-cal tesztelt egyet. A pécsiek számára is kifejezetten hasznos egy ilyen találkozó, hiszen így nagyjából felmérheti Lőrinc Antal, hogy mit várhat majd a bajnokság legerősebb csapatai ellen, persze akkor már friss játékosokkal.

PEAC–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (0–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

HR-Rent Kozármisleny: Tóth G. (Ipacs 45.) – Beke (Nagy M. 60.), Horváth D. (Gajág 60.), Füredi (Nagy Zs. 60.), Turi (Bor 60.) – Nagy E. (Major 60.) – Vajda (Hegedűs 60.), Kozics (Schuszter 60.), Rácz B. (Sharkovskiy 60.), Kirchner (Molnár Á. 60.) – Horváth P. (Tóth Z. 60.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: Keresztes, Hock, ill. Molnár Á.

Aczél Zoltán: – Semmi nem tetszett, de van ilyen is. Az első negyedórában hatszor, hétszer is mögéjük kerültünk főleg a bal oldalon, sok helyzetünk és sok lehetőségünk volt. Az ellenfélnek két veszélyes kontrája volt, nem felépített támadásból, hanem a lepattanó labdákat felszedték és abból indultak. A második félidő első 10-12 percében amíg pályán volt az első félidei csapat, az nagyon nem tetszett. Van ilyen, hogy semmi nem jön össze. Valószínűleg most vannak abban az állapotban a játékosok, amikor vissza kell vennünk.