Egy év alatt is be tudja lopni egy sportoló a szurkolók szívébe magát. Ehhez még sokszor kimagasló teljesítmény sem kell, elég ha látják rajta, hogy mindent megtesz a mezért, s a csapat sikereiért. Az elmúlt szezont követően viszont alakulataik fontos tagjaiként döntöttek úgy többen is, hogy vagy máshol folytatják, vagy felhagynak aktív pályafutásukkal. Összeállításunkban közülük csemegéztünk a teljesség igénye nélkül, hiszen ezek a sportolók számos szép pillanattal ajándékozták meg a rajongókat.

Az NKA Universitas PEAC-ból két kedvenc is egyszerre döntött úgy, hogy megpróbálkozik egy külföldi kalanddal, így Kiss Virágnak és Wentzel Nórának is legfeljebb a tévék vagy monitorok elől szoríthatunk a sikeréért.