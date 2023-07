Annak idején legyőzte a veretlen világbajnokot – utána nem is nagyon akartak vele bunyózni. Blazsekovics Ferenc mögött veretes versenyzői pályafutás áll, közel tíz évig nem talált legyőzőre, de legalább annyira büszke volt arra, hogy a tanítványai is sikeresek, nem mellesleg szeretik is.

Blazsekovics Ferenc mester, a PTE PEAC vezetőedzője, régióvezető, a Muaythai meghonosításának nagy úttörője kedd reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt. Közösségi felületén szerettei, barátai és tanítványai is szép sorokkal búcsúznak a csupaszív sportembertől.