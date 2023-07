Vincze Nikolettet követően újabb korábbi PINKK Pécsi 424 játékosról derűlt ki, hogy a női kosárlabda NB I. következő szezonját már a Cegléd színeiben kezdi meg.

„Kovács Kitti is Pécsről érkezik majd Ceglédre, az utóbbi években a PINKK egyik meghatározó játékosa volt a palánk alatt. Jelenleg az U23-as 3X3 válogatott tagjaként szerzi a pontokat a nyári szünetben. Fiatal kora ellenére már ötödik első osztályú szezonját kezdi majd ősszel. A legutóbbi bajnokság utolsó szakaszában kimondottan eredményesen és jól játszott, bízunk benne, hogy ez a formája megmarad a következő idényre is, vagy akár még tovább is javul majd.” – írják közleményükben a ceglédiek a 2000-es születésű centerről.