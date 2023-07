Lassan már hozzá szokunk, hogy a világ legnagyobb kosárlabda filozófusai adják át tudásukat a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián bárki számára, aki kíváncsi rá. Korábban az akkor még a Toronto Raptorst irányító Nick Nurse járt itt többek között, s most is két olyan szakember látogat majd ide, aki megmérette már magát a világ legnevesebb bajnokságában. Ezúttal a Minnesota Timberwolves trénere, Chris Finch, valamint a Utah Jazznél egy ideig másodedzőként tevékenykedő Erdem Can ad elé. Így első kézből adhatnak betekintést abba, milyen együtt dolgozni a Mindent egy lapra című filmből is ismert Anthony Edwardsszal, vagy épp Donovan Mitchellel.

A IV. Nemzetközi Kosárlabda Konferencia július 16-17-én zajlik majd a Megyeri úti csarnokban. Finch rögtön az első nap rajtjában ad elő, s Erdem Cannal váltják egymást. A modern támadó filozófiáról, a másodedzőből vezetőedzővé válásról, a reagálásról, az üres lezárásokról beszélnek majd, s a második nap is érdekes témákkal készülnek.