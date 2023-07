Végy egy jó kapust!

Az idény során több kapus is bekerült a hétvége válogatottjába, így nem volt egyszerű döntést hozni. Tavasszal a Véménd hálóőre, Herold Patrik, a Töttös portása, Ujvári Márk, valamint a Harkány kapusa, Király Zsolt is kétszer került be. Utóbbi együttese kapta a legkevesebb találatot (23), de a húszesztendős harkányi kapuőr csupán nyolc alkalommal kezdett, és háromszor lépett pályára csereként. A Töttös is kiválóan védekezett, ebben pedig oroszlánrészt vállalt Ujvári. Minden bajnokin kezdőként kapott lehetőséget, ráadásul csak huszonhétszer kapitulált, így a harmincéves játékosra esett a választásunk.

Betonbiztos védelem

Egy percig sem volt kérdés, hogy a legjobbak között helyet kap olvasóink szavazatai alapján az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi legjobbja, Rochi Ferenc. A 38 esztendős hátvéd fiatalokat meghazudtoló módon szántotta fel a pályát minden hétvégén, ráadásul kétszer még eredményes is volt. A bajnok Ócsárd pazar mutatókat tudhat maga mögött, de a jó szerepléshez nagyon kellett Kovács Kornél remeklése is, aki mindvégig magas hőfokon égett. A védelmünkben még kulcsszerepe lenne a Véménd kőkemény védőjének, Schiffler Dávidnak, akit edzője többször is a forduló válogatottjába jelölt.

Uralják a középpályát

Ahogy ősszel, úgy tavasszal is meggyőző, kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően bekerült a legjobbak közé az Ócsárd két kiválósága, Pretzl Milán és Kapusi László. Előbbi középpályás létére tizenhatszor is eredményes volt, sőt, számtalan gólpasszal segítette társait. Plusz hasonlóan jól szerepelt csapattársa, Kapusi László, aki nyolc alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját, de csereként is új lendületet vitt a meccsekbe. A 36 esztendős Sztojka Norbert is bejátszotta magát a szezon csapatába, ugyanis a beremendi karmester ontotta a gólokat (12), ráadásul számtalanszor ámulatba ejtette a közönséget. A Véménd dicséretre méltó tavaszt produkált, de ebben nagy érdeme van Zimmer Péternek, aki többször is bekerült a forduló együttesébe.

Nem kegyelmeztek

Sokáig hatalmasat küzdött a gólkirály címért Dobrosi Krisztián és Novák Balázs Mihály, de végül a Himesháza gólfelelőse óriási fölénnyel végzett az élen. Őrületes azt látni, hogy ketten együtt több gólt szereztek (55 + 39), mint a mezőny tizenkét alakulata. Csak a bajnok Ócsárd volt többször eredményes (95 találat). Kettejük helye tehát mindvégig biztos volt. Ősszel Lóki Roland került be még melléjük, de a Pogányt kizárták, így a támadó nem bírta növelni találatainak számát. Igaz, így is harmadikként zárt a versenyfutásban, de mi mégis dr. Belák Mátyásnak, a Pécsi Sportolda csupa szív játékosának szavaztunk bizalmat, aki a téli szünetben még csak két góllal állt, de a tavasz során tizenkétszer volt eredményes.