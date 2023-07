Jó versenyt tudhat maga mögött Mocsári Bence, a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola paratriatlonosa, hiszen a negyedik helyen zárta az Egyesült Államokban rendezett világkupa megmérettetést annak ellenére is, hogy korábbi műtétje helyén fájdalmakat érzett a futótávon. Egy hazai versenyző végzett az élen, Chris Hammer, majd egy spanyol, Jairo Ruiz Lopez és egy brit, Michael Salisbury következett. Mocsári nagyjából egy perccel maradt le a dobogó alsó fokáról.

– Múlt hétvégén az Amerikai Egyesült Államokban állhattam rajthoz, egész pontosan Long Beach-en, ahol a 2028-as távoli jövőben, a Los Angelesi Olimpiát tervezik megrendezni – számolt be az egyesület honlapjának a sportoló. – A versenyen sikerült a 4. helyen végeznem, aminek nagyon örülök, hiszen voltak pillanatok, amikor nem gondoltam volna, hogy célba érek. Az úszás egyébként nem lett rossz, de nem igazán éreztem az erőt. Az első depóban sok másodpercet nyertem az ellenfeleimhez képest. A kerékpározás jól ment, szépen jött vissza az erőm. A második depó is nagyon jó lett. A futás viszont nagyon fájt. Furcsa módon nem a lábam vagy a görcsök miatt nem haladtam, hanem vakbélgyulladáshoz hasonló fájdalmakat éreztem, a műtét helyén. Az okát még nem tudjuk, de most lesz időnk kísérletezni. Szerettem volna dobogóra állni, emiatt van egy kis hiányérzetem, azonban szépen megyünk tovább előre!