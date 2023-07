Két év kitérőt követően tér vissza a Szentlőrinc SE-hez Hleba Tamás, aki a klub első NB II.-es idényét követően távozott, s most oda szeretne segíteni visszajutni az egyesületnek. Előbb Nyíregyházán töltött egy fél évet, de összesen csak háromszor nevezték a keretbe, s egyszer lépett pályára csereként. Azon a télen aztán Szolnok volt a következő állomás, ahol már tízszer kezdő, s négyszer csere volt az NB II.-es bajnokikon. Tavaly nyáron aztán Kazincbarcikára szerződött, ahol nyolc bajnokin volt kezdő, s további tizenhármon csere. Érthető hát, hogy újra váltani akart, hiszen utolsó lőrinci idényében 27 alkalommal olt kezdő, s kétszer csere Marián Sluka irányítása alatt.

– Sajnos egyik helyen sem sikerült kiteljesednem, ezért úgy éreztem, most olyan csapathoz kell kerülnöm, ahol ismernek, tudják, hogy mire vagyok képes, és megkapom a maximális bizalmat – fogalmazott a 26 éves Hleba Tamás. – Épp ezért nagyon örültem, hogy megkeresett a Szentlőrinc, visszakerülhettem ebbe a közegbe, újra egy célért küzdhetünk.

Persze most a klub is tett egy lépést hátra, ahonnan újult erővel szeretne neki vágni az NB III.-as bajnoki cím elnyerésének. Emellett a cél mellett kötelezte el most Hlebát.

– A tavalyi NB II-es gárda magja megmaradt, emellett olyan játékosokat igazolt a klub, akik azonosulni tudnak azokkal a célokkal, amiket kitűztek a csapat elé. Ebben az együttesben van potenciál, nagyon erős a kohézió, ami előnyünkre válhat a bajnokság során – tette hozzá. – A személyes célom az, hogy segítsek abban, hogy a Szentlőrinc visszakerüljön a második vonalba, újra felépítsem magam és élvezzem a játékot!