Már javában zajlik az átigazolási piac, a Szentlőrinc labdarúgócsapatának vezetősége pedig nem tétlenkedik a szurkolók nagy örömére. Mint kiderült, több játékos is felkerült az utánpótlásból, többen visszatértek kölcsönszerződésüket követően, de több spílertől is elköszöntek. Sőt, visszavonuló labdarúgóról is beszámolt a klub.

Az utánpótlásból felkerültek:

Varga Sebestyén, Cserneczky László, Major Péter, Kiss Máté.

Távozó játékosok:

Jancsó András (Szombathelyi Haladás), Prokop Rostislav (Tiszakécskei LC), Bese Balázs (Nyíregyháza Spartacus FC), Farkas Marcell (FC Tiszaújváros), Rátkai Zsolt (?), Múcska Viktor (?), Erdélyi Botond (?).

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz:

Albain Taipi (Szombathelyi Haladás), László Dávid (Budapest Honvéd), Ognjen Radosevic (Újpest FC), Török Kevin (ZTE FC).

Visszavonult:

Miroslav Grumic (a továbbiakban a sportigazgatói pozíciót látja el).

A Szentlőrinc SE hivatalos oldalon közölte, hogy rövidesen az új igazolásokról is érkezni fognak bejelentések.