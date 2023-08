A tavalyi esztendő után ismételten a magyar küldöttség legsikeresebb versenyzője lett Pap Bianka, aki öt versenyszámából négyben érmet nyert. Hatalmasat úszott 400 méteres gyorsúszásban, valamint 100 méteres hátúszásban is megvédte világbajnoki címeit. Sőt, 200 méter vegyesen további egy aranyat, míg 100 méter gyorson egy bronzérmet zsebelhetett be. Ugyancsak érdekelt volt 50 méteres gyorsúszásban, ahol hetedikként végzett.

– A célom az volt, hogy 100 méter háton megvédjem a világbajnoki címemet. Mindenképp fontos volt, mert ez a főszámom, Párizsra is ebben készülök – nyilatkozta Pap Bianka. – A többi versenyszámra úgy gondoltam, bárhogyan is sikerül az bónusz. Örülök ezeknek az eredményeknek, az idők se rosszak, de van még hová fejlődni, mert vannak hibák. Most egy hónap pihenés következik, aztán belekezdünk a kemény munkába. Van min dolgozni, mert ez kevés lesz Párizsba.

A PSN Zrt. paralimpiai bajnoka, Konkoly Zsófia is ragyogó teljesítménnyel rukkolt elő. A pécsi parasportoló felkészülését az elutazást megelőzően kisebb kényszerpihenő nehezítette, azonban ez sem jelentett problémát: kétszáz méteres vegyesúszásban maga mögé utasította a mezőnyt és megvédte világbajnoki címét, 100 méteres pillangóúszásban pedig ezüstérmesként végzett. A 400 méteres gyorsúszásban nagyot hajrázott, így sikerült elcsípni egy dicséretre méltó negyedik helyet. A folytatásban 100 méter háton is megmérette magát a világ legjobbjai ellen, végül pedig hetedik lett. Külön öröm, hogy ezekkel a szép teljesítményekkel Pap Bianka és Konkoly Zsófia is paralimpiai országkvótát szerzett a jövő évi párizsi játékokra.

– Az elutazás előtti hét bizonytalanságban telt, ami nagyon nehéz volt, edzeni se tudtam. Nem tudtam mire számítsak ettől a világbajnokságtól, ezért nem voltak magammal szemben elvárások – vélekedett a verseny után Konkoly Zsófia. – Próbáltam magam elé reális célokat kitűzni. Nagyon örültem, hogy ezek ellenére sikerült világbajnoki arany és ezüstérmet nyernem, nem számítottam rá. A kórházi kitérő előtt főcélomnak a paralimpiai országkvóta megszerzését tűztem ki, boldog vagyok, hogy sikerült ezt is elérnem. Most egy nagy pihenő következik, szeptembertől pedig folytatjuk a munkát edzőmmel, Jancsik Árpáddal.

A tréner másik tanítványa, Iván Bence is letette névjegyét szeretett labdarúgócsapatának otthonában. A válogatott egyetlen férfi sportolója 200 méteres vegyesúszásban 2:58.64-as eredménnyel hetedikként végzett, 100 méteres mellúszásban pedig nagyot küzdött, de nem kvalifikálta magát a fináléba.

Továbbá a delegáció legfiatalabb tagja, a 15 esztendős világbajnoki bronzérmes Hotz Csenge 100 méter pillangón ötödik lett, 400 méteres gyorson nem jutott döntőbe, kétszáz vegyesen pedig kizárták a döntőben.

A magyar küldöttségből még Száraz Evelin gyarapította az érmek számát, köszönhetően a 100 mellen elért harmadik helyének, de Adámi Zsanettet és Tar Rékát is dicséret illeti.

A magyar válogatott tagjainak eredményei: