Azért fejezte be, mert a tanulás és a munka mellett a futball már nem fér bele az idejébe. A két diplomás, sporttudománnyal foglalkozó fiatal hölgy ugyan aktívan most nem focizik, de lehet, hogy még valamikor visszatér.

Posztját tekintve középpályásként került be az együttesekbe, különlegesség, hogy sok gólját fejjel szerezte, márpedig ez ritkaság a nőknél. Pályafutását nem kerülték el a sérülések, jobbára a térde sínylette meg, 2016-ban keresztszalag-szakadást szenvedett, meg is kellett műteni. Megfordult több baranyai csapatban, 2007-től 2021-ig játszott nagypályán, szerepelt az NB I-ben is. Evelin pályafutása alatt évekig utánpótlás edzőként is dolgozott a női vonalon.

– Még az is elképzelhető, hogy egyszer még újra játszani fogok, mert ezt a sportágat nem tudom csak úgy elengedni – nyilatkozta Derkács Evelin. – Tavalyi évben még pályára léptem a PEAC színeiben a Tolna megyei bajnokságban, azért ott mert Baranyában nem indítottak megyei bajnokságot. Sajnos azt kell mondanom, hogy a korábbi évekhez képest csökkent a régióban a női egyesületek száma, nincs már olyan széles bázis, amiből korábban meríteni lehetett. Kár érte.