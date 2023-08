Nem lesz könnyebb a hét közben sem a Mohács dolga, mint eddig volt. Az a Paks II. érkezik hozzá, amely az előző fordulóban 7–0-ra nyert a Dunaújváros vendéglátójaként. Persze ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a dunaújvárosiak a legtöbb kapott góllal állnak az utolsó előtti helyen a Szekszárd és az MTE között. Az érdekes kérdés lehet amellett, hogy Lépőéket meg tudják-e állítani Károlyék, hogy az élvonalbeli keretből hányan játszanak most vissza, így hogy nincs NB I.-es forduló ezzel egy időben.

Az éllovas Szentlőrinc közben a Gárdony-Agárd ellen száguldhat tovább az élen, de szüksége is van a PEAC elleni ikszet követően a sikerre, ha tartani akarja több lőtt góljából származó előnyét az Iváncsával szemben. Az eddigiek alapján nem kell aggódnia a piros-feketéknek a találkozó előtt, hiszen bőven megvan az erejük ahhoz, hogy ezen a meccsen is tovább gyarapítsák a győzelmeik számát.

A PTE-PEAC sem elégedett, sem igazán csalódott nem lehet eddigi eredményei alapján, hiszen három döntetlenje, s egy sikere épp a középmezőnybe helyezte. Most a Fehérvár II.-nél bizonyíthatja ismét, hogy ennél magasabban van a helye. A székesfehérváriak második alakulatával szemben talán annyira nem kell aggódniuk, hogy többen is visszajátszanak, rendre a fiatalok kapják meg benne a lehetőséget, ez viszont egy extrán motivált riválist jelenthet. Négy mérkőzésből ugyan komoly következtetéseket nem lehet levonni, de a tabella mostani állása szerint a pécsieknek jó esélyeik vannak most a pontok begyűjtésére.

A szerdai program: Mohács–Paks II., Szentlőrinc–Gárdony-Agárd, Fehérvár II.–PTE-PEAC, Érd–Dunaföldvár, Kaposvár–Nagykanizsa, Dunaújváros–Szekszárd, Iváncsa–Ferencváros II., MTK II.–Bonyhád-Majos (mind 17.30).