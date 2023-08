Tovább folytathatja menetelését a PVTC kiválósága, Bartha Panna, miután Horvátországban, a huszonötezer dolláros teniszversenyen sikerrel vette a kvalifikáció első két körét.

Kezdetben az osztrák Faltinger Ines volt az ellenfele, de a női világranglista 1363. helyezettje nem okozott különösebb problémát a pécsi sportlónak (6:4, 6:2). A folytatásban előző riválisánál hetven hellyel jobban álló szlovák teniszezővel kellett felvennie a versenyt: az első szettben kétszer is brékelte vetélytársát Bartha, pedig háromszor sikerült kritikus helyzetben hárítania Marusinova Martinának.

A második felvonás már sokkal kiélezettebb küzdelmet hozott, igaz, a színvonal valamelyest csökkent. Mindkét játékos sokat hibázott, ez kettős hibákban is megmutatkozott, ráadásul az adogatásoknál is sokkal pontatla­nabbak voltak. Bartha Panna azonnal hátrányba is került a második etapban, de a szett közepén visszajött, sőt, percekkel később három meccslabdája is volt, de ellenfele résen volt.

A rövidítésig nem inogtak meg, de az idegek harca során a baranyai tehetség higgadtabb maradt, és beütötte a negyedik meccslabdáját (6:3, 7:6, 7–4).

A torna után Bartha Panna a tengerentúlra költözik, ahol két kiváló szakember segítségével fejlődhet tovább. Természetesen így is a PVTC klubjához fog tartozni, ugyanis az új kaland nem helyette lesz, hanem a baranyai egyesület mellett.

– Nagyon várom már a csapattal való közös munkát, hiszen eddig leginkább egyedül dolgoztam. A körülmények szuperek lesznek, a csapattársak kedvesek, ráadásul lehetőséget kapok az egyetemi csapatversenyen túl a versenyzésre is – nyilatkozta lapunknak Bartha Panna.