Hiába a jó kezdés, a Minnesota Lynx nem tudta megismételni a bravúrt a Connecticut Sun ellen az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) legutóbbi játéknapján.

Néhány napja még arról számolhattunk be portálunkon, hogy a Juhász Dorkát is a soraiban tudó Minnesota borította a papírformát, és egy végletekig kiélezett mérkőzésen legyőzte a Connecticut legjobbjait. Ezúttal jött a revans, ugyanis Határ Bernadették – igaz, a magyar válogatott center még nem mutatkozott be új együttesében – ellentmondást nem tűrő játékkal rukkoltak elő.

A Minnesota Lynx kezdőjében természetesen ismét ott volt a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka, aki közel huszonnyolc percet kapott. Ez idő alatt négy pontot jegyzett, kiosztott három asszisztot, de ami a legszembetűnőbb, hogy leszedett tizenegy lepattanót. Csak a Connecticut kiválósága, Thomas Alyssa volt többször résen, aki a összesen húsz lepattanót hozott el.

A Minnesota Lynx magyar idő szerint legközelebb majd szombaton 02.00-kor léphet pályára, méghozzá az egyik bajnokaspiráns, New York Liberty ellen.

Eddigi eredmények: Minnesota Lynx–Chicago Sky 66–77, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 77–83, Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 90–81, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 73–94, Dallas Wings–Minnesota Lynx 94–89, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 84–89. Washington Mystics–Minnesota Lynx 78–80, Minnesota Lynx–Indiana Fever 69–71, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 91–86, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 72–77, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 93–62, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 61–67, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 68–89, Minnesota Lynx–Seattle Storm 104–93. Seattle Storm–Minnesota Lynx 97–99. Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 76–86, Minnesota Lynx–Indiana Fever 90–83, Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 75–64, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 89–113, Atlanta Dream–Minnesota Lynx 82–73, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 73–70, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 81–98, Minnesota Lynx–Washington Mystics 97–92, New York Liberty–Minnesota Lynx 83–88, Connecticut Sun-Minnesota Lynx 83–87, Connecticut Sun–Minnesota Lynx 79–69.