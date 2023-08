Eseménydús napokat tudhat maga mögött a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka, ugyanis az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) legutóbbi két játéknapján is lehetőséget kapott a bizonyításra.

A Seattle Storm vendégeként a Minnesota Lynx bravúros győzelmet aratott: az első három felnovásban folyamatosan növelte előnyét a pécsi lányt is a soraiban tudó együttes, így még a pontatlanabb végjáték is belefért. A magyar center ugyan nem kezdett, de így is közel fél órát a parketten töltött, ráadásul ez idő alatt hét pontot szerzett, kiosztott négy asszisztot, valamint tizenkét lepattanót leszedett (ennél többet senkinek nem sikerült az egész mezőnyben).

Legutóbb ismételten ez a két klub küzdött meg egymással, csak ezúttal a Minnesota otthonában. A házigazda mindvégig futott az eredmény után, de hiába jegyzett a második etapban huszonöt, az utolsó negyedben pedig huszonkét pontot, egy játékrészben sem bizonyult jobbnak riválisánál.

Juhász Dorka ezen a találkozón sem segítette társait az első pillanattól kezdve, de végül negyedóra jutott neki. A 23 esztendős kosárlabdázó két pontot szerzett, két assziszttal szolgált, továbbá leszedett hat lepattanót.

A Minnesota Lynx magyar idő szerint legközelebb szerda hajnalban, 02.00-tól javíthat a Dallas Wings ellen.

Eddigi eredmények: Minnesota Lynx–Chicago Sky 66–77, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 77–83, Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 90–81, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 73–94, Dallas Wings–Minnesota Lynx 94–89, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 84–89. Washington Mystics–Minnesota Lynx 78–80, Minnesota Lynx–Indiana Fever 69–71, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 91–86, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 72–77, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 93–62, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 61–67, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 68–89, Minnesota Lynx–Seattle Storm 104–93. Seattle Storm–Minnesota Lynx 97–99. Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 76–86, Minnesota Lynx–Indiana Fever 90–83, Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 75–64, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 89–113, Atlanta Dream–Minnesota Lynx 82–73, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 73–70, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 81–98, Minnesota Lynx–Washington Mystics 97–92, New York Liberty–Minnesota Lynx 83–88, Connecticut Sun-Minnesota Lynx 83–87, Connecticut Sun–Minnesota Lynx 79–69, Minnesota Lynx–New York Liberty 66–76, Chicago Sky–Minnesota Lynx 79–88, Indiana Fever–Minnesota Lynx 91–73, Seattle Storm–Minnesota Lynx 70–78, Minnesota Lynx–Seattle Storm 74–88.