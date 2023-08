Akárhogyan is sikerült a tavasz az előző idényben a PMFC-nek, a fantasztikus őszt nem lehet elvenni Weitner Ádám csapatától, amire érdemes emlékezni. Már csak azért is jó felidézni azokat a pillanatokat, mert a kiváló rajtot idén is megismételte a gárda. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy fejlődött a játék különböző elemeiben, még ha a szurkolók keveslik is a lőtt gólokat.

A legszembeötlőbb hasonlóság a pontok mennyiségében lelhető fel. Öt mérkőzés, tizenegy egység, három győzelem, két döntetlen. A 2022/2023-as idény a Békéscsaba 1–0-s legyőzésével kezdődött, majd jött a budafoki 2–2, a Mosonmagyaróvár elleni 2–1-es siker, a Mislennyel szembeni 0–0, illeve a Diósgyőr ellen elért 4–3-as bravúr. Idén ez úgy néz ki, a Mosonmagyaróvár és a Siófok ellen is 1–0-s sikert ért el a gárda, majd a Kazincbarcika és a Vasas ellen nem láttak gólt a szurkolók, végül a legutóbbi hétvégén Ajkán nyert 2–0-ra a Pécs.

Az eredmények jól mutatják, a csapatszintű védekezés magasabb szintre került, s a legjobb gárdákat is le tudják nullázni Rácz Lászlóék, még ha elő is fordul, hogy Helesfaynak védenie kell, aki egyébként épp ezért van a pályán. Ilyenkor egy évvel korábban már 6 találtnál jártak a riválisok a Pécs ellen, mégis minden sikert nagy ováció kísért. Azonban érthető a szurkolók csalódottsága, hiszen nem csak hátul csökkent a csapat gólképessége, hanem elől is. Idén 3 találatnál és egy kedvező öngólnál tart a csapat, tavaly Harsányi és Tóth-Gábor fejenként állt ennyivel öt összecsapást követően. Persze az ő szerepük is változott, a csatár is egyre többet találkozik inkább a felezőnél a labdával, mint sem az ellenfél tizenhatosánál.

Ha a tavalyi szezont nézzük, a 6. fordulóban egy döntetlennek kell jönnie (Csákvár 0–0), reméljük azonban, hogy idén a Gyirmót ellen itthon tartja a Pécs a három pontot, felülmúlja korábbi önmagát, s folytatja menetelését a dobogón.