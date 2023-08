Lüktető meccset játszott egymással a PMFC és a Vasas, amelynek első félidejében érvényesíteni tudta akaratát a hazai együttes. Tóth-Gábor már a 3. percben megszerezhette volna a mindössze 18 éves Vas Bence okos indításából a vezetést, azonban a pécsiek csatárának gólcsendje tovább húzódik. Az első félidőben az angyalföldiek néhány kontrán és átlövésen kívül nem veszélyeztettek, míg a Pécs többször is megszerezhette volna a vezetést. Hozzá kell tenni, minden esetben Baráthék közbe tudtak még idejében avatkozni, Uramnak nem kellett bravúrokat bemutatnia.

A fordulást és a félidei cseréket követően elkezdett nyomni a Vasas, s Hinora egy támadáson belül kétszer is eredményes lehetett volna, de emelése és fejese is a keresztlécre hullt. Hozzá kell tenni, előtte egyszer még Vas is telibe találta a kapufát. A mérkőzés hajrájában úgy tűnt azonban, egy másik pécsi fiatal lehet a döntő játékos. Bukovics ugrott ki Krausz passzából, azonban ekkor Uram hárítani tudott.

A mérkőzés ráadásában Holender tehetett volna pontot az összecsapásra, ekkor viszont Helesfay is megmutatta, nem véletlenül vele kezdődik már nagyon régóta a PMFC névsora.