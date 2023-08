Folytatja javuló formáját a HR-Rent Kozármisleny, hiszen sorozatban második találkozóját is megnyerte. Ezúttal a Szombathely esett áldozatul a kék-fehéreknek, akik a második félidőben egy háromperces periódusban lerendezték a találkozót.

Az 59. percben Beke rohant el a szélen, majd Vajda Rolandot találta meg a labdával, aki a kapuba bombázott. Nem sokkal később Bekét buktatták a vendég védők a büntetőterületen belül, s a tizenegyest Kozics a kapu jobb oldalába rúgta, amivel be is állította a 2–0-s végeredményt.

Aczél Zoltán: – Az első félidő nem tetszett, de a második már kifogástalan volt. Taktikailag és fizikálisan is ült a csapatnak, és két szép gólt rúgtunk, illetve a második félidőben már esélyt sem adtunk a Szombathelynek, nem is nagyon volt lehetőségük. Örülök, hogy ezt bírtuk fizikálisan is, és nagyon jól szálltak be a cserék is a mérkőzésbe!

Következik (08. 16.): PMFC–Vasas (18.30), Győr–Kozármisleny (19.00).