Ráadást is adott a magyar U18-as fiú kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokság helyosztóján. A 11. pozícióért vívott csatában Izlanddal gyűrték egymást keményen, s nem is választotta el szinte semmi egymástól a két gárdát. Ez a rendes játékrész végi eredményben is kiütközött, hiszen egál volt a dudaszó felharsanásakor. Jöhetett hát a hosszabbítás, amelyben három ponttal többet dobtak a mieink.

A találkozón a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián nevelkedő Angyal Medárd, illetve Bor Gábor kapott lehetőséget, s mindketten óriási szerepet vállaltak a végső győzelemben. Angyal 16 pontot szórt egy triplát értékesítve. Bor rajta is túltett, hiszen egy híján 20-nál állt meg szintén egy hárompontost a gyűrűbe hajítva. Melléjük termelékenységben csak Karda tudott felérni. Ők hárman dobták a csapat pontjainak több mint felét.

Izland–Magyarország 81–84 (16–18, 21–27, 13–10, 23–18, 8–11) – hosszabbítás után

U18-as fiú kosárlabda Európa-bajnokság, B-divízió, a 11. helyért. Magyarország: Maly 6, Szalay 10/3, Major, Laczházi 1, Angyal 16/3. Csere: Bor 19/3, Radó 3/3, Antalics 7/3, Karda 16/12, Kégel 6/6. Szövetségi edző: Szarvas Gábor.