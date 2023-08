Az NKA Universitas PEAC az egyik legnevesebb amerikai egyetemi együttes, a UCONN Huskies ellen játssza az idei első felkészülési mérkőzését, amelynek helyszíne Murano, a velencei lagúna egyik szigete lesz.

A klub közleményéből kiderült, hogy még július közepén, a felkészülést tervező időszakban érkezett az invitálás, amelyben meghívást kapott a baranyai alakulat Olaszországba, hogy az Európában edzőtáborozó egyetemi brigád ellen szerepelhessen.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Számunkra óriási megtiszteltetés, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget és játszhatunk az UCONN ellen. Nekünk ez még lehet, hogy kicsit korán jött az alapozásunk ezen korai szakaszában, de ki az, aki nemet mondott volna egy ilyen meghívásra? Biztos, hogy a játékosoknak is hatalmas motiváció lesz, hogy megmutathatják magukat a világ egyik legjobb egyetemi kosárlabda csapata ellen. Számunkra most kevésbé lesz fontos az eredmény, szinte teljesen megújult keretünk, még alig ismerik egymást a pályán a lányok, ebből a szempontból ez az erőfelmérő nekünk is hasznos lesz.

A Velencébe utazó tizenkét fős játékoskeret: Matea Tadic, Kiss Angelika, Mérész Beatrix, Weninger Virág, Nadia Smailbegovic, Rátkai Eszter, Laczkó Sára, Adenike Olawuyi, Szakolczi Dia, Piukovits Dorka, Puskás Lili, Hőgye Petra.

A csapat tehát kedden reggel Olaszország felé veszi az irányt, szerdán pedig 18.00-kor kezdődik a mérkőzés.