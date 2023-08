Szerződtette az NB I.-es Mezőkövesdtől a középpályán védekező és támadó szerepkörben is bevethető Hudák Martint a PMFC. A 29 éves labdarúgó 28 élvonalbeli és 145 NB II.-es mérkőzés tapasztalatait állítja most a másodosztályú Pécs szolgálatába. Zalaegerszegen, Szegeden és Soroksáron futballozott a Kövesd előtt.

– Örülök, hogy itt lehetek. Nagyon szimpatikus volt számomra az, amit a klub vezetői felvázoltak. A sportigazgató és a vezetőedző is éreztette velem, hogy számít rám, ezért is döntöttem a váltás mellett – árulta el az új igazolás a pmfc.hu-nak, aki a Vasas elleni találkozón már a lelátón ült. – Nagyon tetszett a mérkőzés, rendkívül szervezetten játszott a csapat. Támadó szellemű játékosként szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a PMFC-t, ugyanakkor korábban szerepeltem már védekezőbb szerepkörben is, így a középpálya mindkét posztján otthonosan érzem magam.