A Budapest Honvéd FC egykori klasszisával, Pisont Istvánnal, – aki a fővárosi alakulattal három bajnoki címet is nyert – kisorsolták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosításait.

A baranyai labdarúgócsapatok szurkolói is izgatottan várták az eseményt, ugyanis a PMFC, a Szentlőrinc, a Kozármisleny, valamint a PTE-PEAC is ellenfeleket kapott. Ez az utolsó forduló, ahol kiemelést alkalmazott a szövetség – az első két körben területi alapú csoportokból rendezték párokba a résztvevőket –, itt az első osztályú csapatok élveztek védettséget, azaz a harmadik játéknapon nem lehetett NB I.-es csapatokat összesorsolni. Tehát az NB I.-es alakulatok neveit rejtő golyók külön urnába kerültek, az első párokban az ő ellenfeleiket húzták ki. A MOL Magyar Kupa lebonyolításának értelmében ezzel az is biztossá vált már a sorsolást megelőzően, hogy mindegyik első osztályú klub idegenben kezd, hiszen minden esetben az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó. A párharcok természetesen egy mérkőzésen dőlnek el. A harmadik kör hivatalos játéknapja szeptember 16.

MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosításai: III. Kerületi TVE (NB III.)–Diósgyőr (NB I.), ESMTK (NB III.)–Fehérvár (NB I.), Soroksár (NB II.)–Kecskemét ((NB I.), Cigánd (NB III.)–Zalaegerszeg (NB I.), Gesztely (Borsod-Abaúj-Zemplén, megye I.)–MTK (NB I.), PMFC (NB II.)–Újpest (NB I.), Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg, megye I.)–Ferencváros (NB I.), Ajka (NB II.)–Mezőkövesd (NB I.), Mosonmagyaróvár (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.), BKV Előre (NB III.)–Paks (NB I.), Pilis (Pest, megye I.)–Kisvárda (NB I.), Eger (NB III.)–Debrecen (NB I.), Budaörs (NB III.)–Siófok (NB II.), Dorog (NB III.)–Honvéd (NB II.), Baja (Bács-Kiskun, megye I.)–Szeged (NB II.), Gödöllő (Pest, megye I.)–Dunaföldvár (NB III.), Körösladány (NB III.)–Gyirmót (NB II.), Zsámbék (Pest, megye I.)–Győri ETO (NB II.), Szentlőrinc (NB III.)–BVSC (NB II.), Union (Budapest, megye I.)–Csepel UFC (Budapest, megye I.), Tiszaújváros (NB III.)–Nyíregyháza (NB II.), Putnok (NB III.)–Budafok (NB II.), Csákvár (NB II.)–Haladás (NB II.), DEAC (NB III.)–Kozármisleny (NB II.), Tatabánya (NB III.)–Haladás VSE (NB III.), Bicske (NB III.)–Tiszakécske (NB II.), Mezőörs (Győr-Moson-Sopron, megye I.)–Nagykanizsa (NB III.), Békéscsaba (NB III.)–Kazincbarcika (NB II.), Veszprém (NB III.)–Komárom (NB III.) , Dunaharaszti (Pest, megye I.)–Vasas (NB II.), PEAC (NB III.)–Kaposvár (NB III.) , Kelen SC (NB III.)–Bonyhád-Majos (NB III.).