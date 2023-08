A HR-Rent Kozármislenyre nagy kihívás vár, hiszen az egyetlen hibátlan csapat otthonába, Győrbe látogat. Az előző fordulóban Csákváron 2–1-es sikert elérő ETO ebből kifolyólag sem lesz egyszerű ellenfél Aczél Zoltán tanítványai számára, de a kék-fehérek is egyre javuló formát mutatnak, ráadásul egyre jobban használják ki a lehetőségeiket. Az is bizakodásra adhat okot Kirchneréknek, hogy a Gyirmót kétszer is be tudta venni a győriek kapuját, azaz támadószellemű játékuk, sok kidolgozott helyzetük meghozhatja a mérkőzés végére a pontokat.

A szerdai program: Mosonmagyaróvár–Ajka, Budafok–BVSC-Zugló, Soroksár–Csákvár, Szombathely–Nyíregyháza (17.30), PMFC–Vasas (18.30), Győr–Kozármisleny, Kazincbarcika–Siófok, Szeged–Gyirmót, Budapest Honvéd–Tiszakécske (19.00).