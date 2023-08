A fent említett kezdeményezéssel az Igazgatóság kiemelt célja az volt, hogy azon településeket is bevonja a labdarúgás vérkeringésébe, ahol jelenleg erre nincs lehetőség, valamint a baráti társaságok számára is biztosítson játéklehetőséget. A benevező együttesek három őszi és három tavaszi kispályás focitornán mérkőzhetnek meg egymással, és mérik össze futballtudásukat. A résztvevő csapatok részéről nincs szükség egyesület alapítására, kisközösségek, illetve baráti társaságok is jelentkezhetnek. Nem szükséges igazolás kiváltása, valamint sportorvosi engedély sem kell ahhoz, hogy valaki pályára léphessen. A programon mindenki saját felelősségére vehet részt, de a résztvevők az MLSZ révén biztosítva vannak. Csupán egyetlen kivétel van: csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik nem rendelkeznek versenyengedéllyel.

Az idei esztendőben is három korosztályban kerül kiírásra a program: 6–11, 12-15 éves korig és 16 éves kor felett. A legfiatalabbaknál fiúk és lányok együtt szerepelhetnek, a többieknél csak fiúk, vagy csak lányok játszhatnak egy alakulatban. A mérkőzéseken a csapatok alapesetben 5+1 fősek, a pályaméret 20×40 méter, a kapuk 3×2 m-esek, de ezektől a résztvevők számától függően el lehet térni.

A tavalyi szezonban négy körzetben (Pécs, Komló, Mohács, Sellye) 48 csapat közel 500 játékosa vett részt a programon. Az új idény küzdelmei szeptemberben kezdődnek, nevezni pedig már augusztustól 21-től lehet. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs, a játékvezetőket és a pályát az MLSZ BVI biztosítja. A csapatoknak kizárólag a tornákra történő eljutásról kell gondoskodniuk.

A résztvevő csapatok oklevél-, érem- és serlegdíjazásban a gólkirályok serlegdíjazásban részesülnek.

Az érdeklődők további információért Maml Zoltánt, az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság Grassroots-koordinátorát kereshetik. Tel.: 30/141-0653, e-mail: [email protected].