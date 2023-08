Az idei manchesteri paraúszó világbajnokság utolsó versenynapját is bearanyozta a szigetvári születésű paralimpiai bajnok Pap Bianka, ugyanis ámulatba ejtő teljesítménnyel megvédte címét és aranyérmes lett 100 méteres hátúszásban.

A tavalyi esztendő után ismételten a magyar küldöttség legsikeresebb versenyzője lett Pap Bianka, aki öt versenyszámából négyben érmet nyert. Hatalmasat úszott 400 méteres gyorsúszásban, valamint 100 méteres hátúszásban is megvédte világbajnoki címeit. Sőt, 200 méter vegyesen további egy aranyat, míg 100 méter gyorson egy bronzérmet zsebelhetett be. Ugyancsak érdekelt volt 50 méteres gyorsúszásban, ahol hetedikként végzett.

– A célom az volt, hogy 100 méter háton megvédjem a világbajnoki címemet – nyilatkozta Pap Bianka. – Mindenképp fontos volt, mert ez a főszámom, Párizsra is ebben készülök. A többi versenyszámra úgy gondoltam, bárhogyan is sikerül az bónusz. Örülök ezeknek az eredményeknek, az idők se rosszak, de van még hová fejlődni, mert vannak hibák. A legjobb nyolc között vagyok a világranglistán, így számoltam már azzal, hogy jövőre indulhatok a paralimpián. Leginkább az időeredményeimre fókuszáltam, minél jobbat szerettem volna úszni a számaimban. Most egy hónap pihenés következik, aztán belekezdünk a kemény munkába. Van min dolgozni, mert ez kevés lesz Párizsba