Ugyan egy büntető miatt húsz perc után hátrányba került a HR-Rent Kozármisleny a Soroksárral szemben a labdarúgó NB II. 5. fordulójában, Vajda Roland főszereplésével megfordította a találkozót.

Aczél Zoltán: Szerintem az első félidőt sem kezdtük rosszul és megvoltak a lehetőségeink, domináltunk, labdabirtoklási fölényben voltunk, de Lipcsei Péterék valószínűleg ezt is választották, hogy gyors embereiket a labdavesztéseinkből üres területekbe futtatják. A kapott gól előtt is hibáztunk egyet-kettőt és volt helyzete a Soroksárnak, majd egy nagy hibából kaptunk egy büntetőt és azt be is rúgták. Nagyon kellett a Vajda Roli egyenlítő gólja, talán abban az időszakban nem is volt annyira benne a meccsben. A második félidő azt gondolom, hogy nagyon tiszta volt, ott mind fizikálisan, mind játékban nagyon sokat tettünk azért, hogy megfordítsuk az eredményt. Utána taktikusak voltunk, a végén kicsit húztuk az időt is. Én úgy érzem a 2. félidőben a Soroksárnak már nem nagyon volt lehetősége és a találkozó végén a felívelésekkel sem tudott veszélyt okozni. Büszke vagyok a csapatomra, a héten 2 mérkőzést megnyertünk, van 9 pontunk. Mi egy kis csapat vagyunk, egy kisváros csapata, nagyon büszke vagyok a játékosaimra és a stábomra!