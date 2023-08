Nagyszerű rajtot vett az NB III.-ban a Szentlőrinc SE labdarúgócsapata, amely nem csak a pontokat, de a lőtt gólokat is szép számmal gyűjtötte. Négy meccs után 10 pontja és 13 találata van a gárdának, egyedül a PEAC elleni őrület során maradt bent két pont a rendszerben.

– Annak ellenére, hogy 8-9 főt meg tudtunk tartani a tavalyi NB II.-es keretünkből, a játékosaink másik fele újonnan érkező vagy az utánpótlásunkból került fel, így új csapatot kellett építeni – kezdte érdeklődésünkre Pichler Gábor vezetőedző. – Jó irányba indultunk el abban, hogy megvalósuljon az a játék, az a kohézió, az a filozófia, amit elképzeltem, de rengeteg területet látok, ahol még előrébb kell lépnünk, hogy fenntarthassuk az eredményességet. A hétvégén egy kis porszem került a gépezetbe, volt egy rossz félidőnk a PEAC ellen, és elvesztettünk két pontot. Semmi különös nem történt, csináljuk tovább, amit elterveztünk. Még az út elején járunk!

A szezon előtt sokan még csak tapogatóztak, mik lehetnek az erőviszonyok, de az építkező Lőrinc folyamatosan azt kommunikálta, ütőképes akar lenni, s esélyt akar teremteni a másodosztályba való visszajutásra. Ezt a részcélt elérték.

– A keretet, illetve az igazolásokat látva, bizakodó voltam. A srácok a felkészülés elejétől kezdve nagyon jó attitűddel álltak bele a munkába. Vevők voltak arra, amit a stáb kért tőlük. Éreztem, hogy jól kezdhetünk, de csak egy hónap telt el a bajnokságból, még nagyon hosszú utat kell bejárnunk. Továbbra is az a célunk, hogy ezt a folyamatot tovább vigyük. Minden meccset szeretnénk megnyerni – árulta el.

Persze a keret erejét nem csak a korai sikerek mutatják meg, hanem az, ha egy esetleges sérüléshullámot is szárazon meg tud úszni.

– Jelenleg is van 3-4 alapemberünk, aki sérüléssel bajlódik. Volt, aki a múltból hozta magával, volt, aki most sérült meg, de ezt sose fogjuk kifogásként használni! Azért igazoltunk így, ha ilyen szerencsétlen események következnek be, akkor a keret többi tagja tudja pótolni a sérültet. A keretünk alkalmas arra, hogy elérjük a céljainkat, de még nem teljes, egy fiatalt szeretnénk igazolni. Vele leszünk 100 százalékosan készek – jelentette ki.