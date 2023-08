Egy ideje már ki sem látszik az állványok mögül a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, de most beengedték a kulisszák mögé a sajtót.

– Még javában folynak a munkálatok – kezdte Auth István önkormányzati képviselő a helyszínen. – Tulajdonképpen ez egy 2019-ben útjára indult beruházás. A munkálatok közben arra is oda kellett figyelnünk, hogy ne zavarjuk a környező lakókat, és ez sikerült is. Senki nem jelezte, hogy bármilyen problémájuk lett volna.

Az ősszel még biztosan nem térhetnek vissza a csapatok a megszokott pályájukra, azonban decembere le kell zárulnia a közel 807 millió forintos támogatásból megvalósuló projektnek.

– Maga az épület egy energetikai felújításon esik át – részletezte Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. – Külső nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, tetőszigetelés, vízszigetelés is a pályázat része. A tetőre egy 30 kilowattos napelemes rendszer kerül. A belső légtechnika fejlesztése, hő és füstelvezetés, fűtés és világítás korszerűsítés valósul meg. A csarnoképület melletti irodaház is megújult, illetve nagyon fontos, hogy a két épület közti vízszigetelés is megoldódik, ezáltal megszűnik a beázás. Emellett a parkoló is új aszfaltréteget kap. Egy akadálymentesítő emelőrámpa is létesül a keleti bejáratnál. A műszaki átadásnak november 30-án kell megkezdődnie!

Persze addig a háttérben, és a helyszínen is rengeteg munkát kell elvégezni, hiszen egyelőre lyukak tátonganak az ajtók és ablakok helyén, emellett a szurkolók komfort érzetét is javítanák a sportolóké mellett.

– Köztudott, hogy a közbeszerzési bejárás kétséges volt – egészítette ki Máté János, Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a vezérigazgatója. – Már az elmúlt szezonban is arra készítettük fel a bérlőket, hogy más helyszínen biztosítsák a mérkőzés lehetőséget. A harmadik közbeszerzés volt sikeres, így egy szezon még elment fékezett habzással. Most biztatjuk a csapatokat, hogy január első heteiben térjenek vissza a sportcsarnokba. Ebben a periódusban öltöző felújítására, vagy a büfétér korszerűsítésére forrás kutatás zajlik, az nincs a projektben. A régi elavult ülésrendszert is kicserélnénk, amire átadjuk az épületet, de ezt nem tudjuk megígérni! Ezzel szemben a PVSK férfikosárlabda-csapatát működtető kft. segítségével modern eredményjelző rendszer bekerül, amire a fejlesztés elkészül.