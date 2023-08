Behívták az U19-es labdarúgó-válogatottba Bukovics Andrást, a PMFC NB II.-es csapatában szárnyait bontogató tehetséget, illetve az MTK-ban és a Kozármislenyben szereplő Barkóczi Benedeket is, amely ma délután Telkiben játssza első idénybeli nemzetközi mérkőzését az Eb-selejtezőkre való felkészülés jegyében. Babó Levente szövetségi edző csapatát mellettük olyan csapatok tagjai alkotják, mint a Parma (Komlósi Bence), a Manchester City (Michael Okeke), illetve a magyar óriások, Budapest Honvéd, MTK, Vasas, FTC, s más vidéki egyesületek. A teljes névsor lentebb olvasható.

– Ilyen összetételben először van együtt a társaság, azok a játékosok, akik az előző egy évben az idősebbek között játszottak, most először vannak velünk, ezért számomra és számukra is az ismerkedésről szól az első edzőtábor. Ebben a pár napban igyekszünk letenni a következő időszak alapjait, és begyakorolni azokat a játékelemeket, amelyekre építeni szeretnénk a következő időszakban, valamint fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is összetartó közösség épüljön a tétmérkőzésekre – mondta Babó Levente szövetségi edző a találkozó előtt az mlsz.hu-nak.

A mérkőzést itt élőben meg is nézheti 17.30-tól:

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)

Gyetván Márk (Budapest Honvéd)

Védők:

Umathum Ádám (Puskás Akadémia)

Kocsis Gergely (Bp. Honvéd)

Komlósi Bence (Parma)

Kaczvinszki Dominik (Bp. Honvéd)

Bodnár Gergő (Peterborough)

Kovács Patrik (MTK Budapest)

Középpályások:

Szvoboda Dániel (Haladás)

Vingler László (ETO FC)

Tóth Alex (FTC)

Michael Okeke (Manchester City)

Papp Csongor (Vasas)

Mohos Barnabás (Haladás)

Huszár Marcell (ETO FC)

Átrok Zalán (Bp. Honvéd)

Támadók:

Klausz Milán (ZTE)

Barkóczi Benedek (Kozármisleny)

Manner Balázs (FTC)

Bukovics András (PMFC)