A keddi versenynap után szerdán is remekeltek a baranyai kiválóságok az idei manchesteri paraúszó világbajnokságon, ugyanis Pap Bianka, Konkoly Zsófia és Iván Bence is finálét úszhatott.

A szigetvári születésű paralimpiai bajnok Pap Bianka már a harmadik döntőjére készülhetett. Korábban hetedikként végzett 50 gyorson, 200 vegyesen pedig legyőzhetetlennek bizonyult. A bombaformája tovább tart, hiszen legutóbb 400 méteres gyorsúszásban szerzett aranyérmet. A versenyszám címvédője 4:33.43-es időeredménnyel rukkolt elő. A döntő második helyezettje a lengyel Oliwia Jablonska (4:38.57), harmadik helyezettje pedig a brit Faye Rogers (4:41.06) lett.

A PSN Zrt. paralimpiai bajnoka, Konkoly Zsófia is szaporította érmei számát. Kétszáz vegyesen ő is aranyérmet szerzett, szerda este pedig 100 méteres pillangóúszásban is képes volt maradandót alkotni. Hatalmas hajrájának köszönhetően 1:08.63-as időeredménnyel ért célba a második helyen. Előtte a kínai Jialing Xu (1:08.34), míg mögötte az ausztráliai Emily Beecroft (1:08.66) végzett.

Ráadásul ugyancsak döntőt úszhatott a PSN Zrt. másik kiválósága, Iván Bence is. Jancsik Árpád tanítványa még izgulhatott az előfutam utána brazilok óvása miatt, de végül medencébe ugorhatott a 200 vegyes fináléjában. Az Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló 2:58.64-es időeredménnyel hetedik helyezett lett.