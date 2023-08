Kiharcolta a PVSK ellen az NKA Pécs, hogy a most következő idényben már az élvonalban szerepelhessen. A siker megünneplése utána aztán gőzerővel elkezdődött a munka az Akadémián, hogy az anyagi háttér is biztosított legyen az NB I.-es szerepléshez. Az egyesület most be is jelentette a felkészülés megkezdésével, hogy sikerült megállapodnia egy főtámogatóval, akit egyelőre nem leplezett le, illetve több pécsi cég is fantáziát látott a projektjükben.

– A feljutásról döntő mérkőzés után élesítettük azokat a bevételszerző lépéseket, amelyek óhatatlanul szükségesek voltak ahhoz, hogy Pécs férfi kosárlabdasportját méltóképpen képviselhessük majd az A-csoportban – fogalmazott a felnőtt férfi csapatot működtető RKA Kosárlabda Kft. ügyvezető igazgatója, Gőbl Gábor a klub közleményében. – Nagy örömünkre szolgál, hogy hamarosan bejelenthetjük egy új főtámogatóval való megegyezést: az ezzel kapcsolatos bővebb hír szeptemberben lesz sajtónyilvános. Szintén örömteli történés a klub életében, hogy további három pécsi cég is szerződést kötött a csapatunkat működtető gazdasági társasággal, a Besel&Schwaeller Kapcsolóberendezések Kft., a Gienger Hungária Épületgépészeti Kft., valamint a Körber Hungária Kft. támogatását is magunkénak tudhatjuk. Az NB I. A-csoportban való indulás nagy kihívást jelent számunkra, minden erőnkkel és képességünkkel azon vagyunk, hogy sokat tanuljunk, és megfeleljünk az elvárásoknak. Bízunk benne, hogy az előttünk álló szezonban számíthatunk a pécsi, baranyai kosárlabdaszerető közönségre, és a szurkolók segítségével elérjük célunkat, az első A-csoportos idényünk végén bentmaradunk az első osztályban!

Emellett persze a megmaradó mag mellett a keretet is megerősítette a klub. Érkezett négyes és ötös posztra Fahrudin Manjgafic, egyes és kettesre Milan Luzsajics, hármas és négyesre pedig Ibrahim Durmo. Visszatér egy korábbi játékos is, Fischer Dávid, akire centerposzton számítanak. A napokban Meleg Gergő és Kovács Péter is hosszabbított, s több fiatal is megkapja majd a bizonyítási lehetőséget.

A keret: Benke Krisztián, Ibrahim Durmo, Fischer Dávid, Herger Salamon, Kazy Balázs, Kerpel-Fronius Gáspár, Kollár Bence, Kovács Péter, Lados Erik Botond, Milan Luzsajics, Fahrudin Manjgafic, Meleg Gergő, Rátgéber Tamás, Scherer Bálint.

Az NKA Pécs felkészülési programja

Augusztus 26., szombat: Kecskemét–NKA Pécs

Szeptember 2., szombat: Vojvodina Novi Sad–NKA Pécs

Szeptember 9., szombat: Dynamic Belgrade–NKA Pécs

Szeptember 15-16., péntek-szombat: kaposvári felkészülési torna (Kaposvár, NKA Pécs, Oroszlány, Paks)-.

Szeptember 23.: NKA Pécs–Paks.