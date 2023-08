Vészesen közeledik a Férfi Futsal NB I. 2023/24-es idényének nyitánya, így nem meglepő, hogy a PTE-PEAC futsalcsapata gőz­erővel készül a kezdésre. A pécsi klub már tavasz elején beadta a nevezést az Európai Egyetemek Futsal Bajnokságára, pedig akkor még igencsak távolinak tűnt az osztálylépés. Mindenesetre a vezetőség úgy volt vele, hogy egy ilyesfajta nemzetközi megmérettetéssel csak nyerhet az együttes.

Splitben, a nívós tornán végül tizenkilenc csapat indult, sok közülük válogatott játékossal és nagy rutinnal rendelkezett. A sorsolásnál nem volt szerencséje a baranyai gárdának, hiszen mint a későbbi eredmények azt bizonyították, egy nagyon erős, mondhatni halálcsoportba került az együttes.

A nyitányon a francia rivális 6–3-ra megverte a pécsi alakulatot, de a folytatásban ellentmondást nem tűrő játékkal rukkolt elő Élő Tibor legénysége, így a finn Lahti University of Technology legjobbjai nagy pofonba szaladtak bele (6–0). Ráadásul a statisztikák alapján még nagyobb arányban nyerhetett volna a PTE-PEAC, de annak fényében, hogy este is harminchat fokot mutatott a hőmérő, márpedig a csarnokban nem volt légkondi, így nem lehetett ok panaszra.

A harmadik összecsapáson elmaradt az izgalom: a házigazda kiütötte az NB II.-es bajnokot (9–0), pedig a Split már biztos továbbjutóként várhatta a találkozót. A folytatásban a 9–17. helyért lehetett harcolni, ahol kezdetben a Norwegian University of Science and Technology csapata volt az ellenfél. A rengeteg hiba sokba került, így ugyan egy nyerhető meccsen, de kikapott a PTE-PEAC (5–4).

A Swiss Federal Ins­titute of Sport Magglingen elleni ütközetre felszívta magát a baranyai klub (11–1), így lehetett készülni az utolsó felvonásra, ahol a Reims próbált borsot törni a PEAC játékosainak orra alá. A 4–2-es diadal komoly fegyvertény lehet a jövőre nézve, ugyanis a francia brigád tavaly még döntőt játszhatott, plusz a legjobb spíler is tőlük került ki. Ezzel tehát a PTE-PEAC futsalcsapata a tizenharmadik helyen zárta a tornát.

– Helytállásnál több volt a teljesítményünk, ráadásul az itt tanultakat biztosan kamatoztatni fogjuk az NB I.-ben – fogalmazott Hári József, a PTE-PEAC csapat- és szakosztályvezetője. – Nagy feladatok állnak előttünk, jelenleg csarnok nélkül, de nekivágunk az NB I.-nek, és szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni!



A PTE-PEAC futsalcsapata augusztus 14-én 18.30-tól lép parkettre először a 2023/24-es NB I.-es bajnokságban, méghozzá az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza vendégeként.