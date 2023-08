Izgatottak lehetnek már az autósport szerelmesei, ugyanis augusztus 12-én, szombaton rali versenyt rendeznek Pécsen, a régi Áper laktanyában, ahol mintegy hetven autó áll majd rajthoz. Legfőképp ez annak köszönhető, hogy rendbe tettek egy nagyjából 2,2 kilométeres útszakaszt, többek között a Pécsi Tudományegyetem segítségével.

– Régi álom teljesülhet most szombaton – vélekedett az ötletadó, Ratting Viktor. – Jelen állás szerint körübelül 70 autó fog versenyezni, egy több mint 2 km-es pályaszakaszon. Ez egy amatőr autóverseny, ahol a hétköznapi autós is kipróbálhatja tudását. A nézőkre is gondoltunk természetesen: ingyenes lesz a belépés, és biztonságos szurkolói zónákat alakítunk ki az autó-motorsport szerelmesei számára. Fontos hangsúlyoznom, hogy számos céges partnerünk nyújtott az elmúlt időszakban hathatós segítséget annak érdekében, hogy megvalósulhasson ez a verseny.

A hosszútávú tervek között szerepel, hogy egy ennél is hosszabb útszakaszt tegyenek majd alkalmassá a közlekedésre, ami akár megfelelő lehetne egyetemi kutatásokhoz, tesztpálya gyanánt. A szombati verseny kapcsán további információk a 4TrackPécs Facebook oldalán találhatóak, ahol többek között a pályaajánló videó is megtalálható.