Nem lazul egyelőre a HR-Rent Kozármisleny programja, hiszen sorra játssza a kék-fehér együttes az éllovasokkal a mérkőzéseket. Győrbe úgy utazott, hogy az addig hibátlanul rohanó elsőhöz ment, s közel állt ahhoz (2–1), hogy az első foltot ejtse az ellenfél makulátlan eredménylapján. Azóta az ETO egyszer kikapott, s így épp az a Budafok állt a tabella élére, amelyhez ezen a vasárnapon utazik Aczél Zoltán és legénysége.

A budafokiak eddig mindössze két pontot hullajtottak el, a harmadik fordulóban ikszeltek a Gyirmóttal. Előtte a Vasast és az Ajkát, utána a BVSC-Zuglót és a Csákvárt győzték le. A kék-fehéreknek egyértelműen a legjobb arcukat kell mutatniuk, hogy idegenből pontokkal térhessenek haza, de ha jól használják ki a megteremtett helyzeteiket, akkor újabb sikert könyvelhetnek el. Azt ugyanis nem lehet Vajdáék szemére vetni, hogy ne igyekeznének a lehető legtöbbször kellemetlen helyzetbe hozni az ellenfél védőit és kapusát, vagy hogy a saját kapujuk védelmére helyeznék a nagyobb hangsúlyt.

A PMFC ellenfele ugyan a kieső helyek egyikéről érkezik a Mecsekaljára, de egyáltalán nem szabad lenézni a Gyirmótot. Az elmúlt években az élvonalat is megjáró gárda ugyan átalakult, s már-már kijelenthető, hogy szörnyen kezdte az idényt, javuló formát mutat. A Győr és a Soroksár elleni vereség óta, mint említettük korábban, ikszelt a Budafokkal, a Szegeddel és a Mosonmagyaróvárral. Ez azt jelenti, hogy a legjobb ötben álló csapatok közül kettőt is megállított, még akkor is, ha legutóbb az óváriak ellenük szerezték az első pontjukat. Az azért reményt adhat, a pécsi szurkolóknak, hogy az elmúlt hétvégén kétszer is rezgett a gyirmótiak hálója, azaz jó eséllyel a pécsi támadók is képesek lesznek gólt, gólokat szerezni ezen a mérkőzésen is.

A vasárnapi program: Budafok–HR-Rent Kozármisleny, Mosonmagyaróvár–BVSC-Zugló, Soroksár–Nyíregyháza (17.30), PMFC–Gyirmót, Vasas–Siófok, Kazincbarcika–Ajka, Szeged–Csákvár, Győr–Tiszakécske (19.00).

A Budapest Honvéd–Szombathely találkozót hétfőn 20.00-kor játsszák.