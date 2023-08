A PTE-PEAC futsalcsapata már a 2023/24-es idény nyitányán, Nyíregyházán kaphatott egy kis ízelítőt, hogy mire is számíthat ebben a bajnokságban, sőt, akkor Vénosz Soma révén sikerült megszerezni a történelminek számító, első élvonalbeli találatot. Sok idő nem volt a regenerálódásra, na meg felkészülni az ország egyik, ha nem a legjobb alakulatára.

Ráadásul az új kávéház jelen esetben egy új otthonnal is párosult, hiszen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban felújítások zajlanak, így a pécsi klub ősszel a hazai összecsapásait egyaránt a Dr. Papp Gábor Sportcsarnokban vívja majd. Tény, hogy az utóbbi létesítmény kevesebb szurkoló befogadására alkalmas (200 fő), de az első meccset tekintve kijelenthetjük, hogy jelesre vizsgázott. A beléptetésért, valamint a biztonságért felelős emberek végtelenül türelmesek és előzékenyek voltak mindenkivel, a mobillelátó hangulatának pedig megvolt a maga varázsa. Talán csak a büfé hiányát lehet negatívumként megemlíteni, igaz, étel- és snackautomaták rendelkezésre álltak. Sőt, a fél literes ásványvizeket bárki magához vehette a bejáratnál.

A találkozóról ódákat lehetne zengeni, hiszen gyakorlatilag egyetlen percig sem unatkozott a szép számú nézősereg. A vendégcsapat az első pillanattól kezdve próbált volna erőt demonstrálni, azonban a PTE-PEAC nem feltett kézzel indult csatába. A védekezést nagyon jól megszervezte Élő Tibor, plusz néhány elcsípett labdával a kapuig is sikerült eljutni.

A magyar válogatott 34 esztendős játékosa, Dróth Zoltán leleményes húzásaival nem dobta be magát a hazai drukkerek szívébe, de el kell ismerni, hogy rutinjának, technikájának és testfelépítésének köszönhetően remekül szerepelt. Talán még ő sem gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz feltörni a pécsi védelmet. A tizedik percben aztán egy megingást kegyetlenül kihasznált a Haladás: Sipos Gergő kapott egy remek labdát, majd gyönyörűen lefordult Palvekről, ráadásul Molnár Milán is tehetetlennek bizonyult. A bekapott gól ellenére nem esett össze a PTE-PEAC, sőt, ezután több energiát fordított a támadásra. Percekkel az első félidő vége előtt ennek meg is lett a gyümölcse, még ha a fortuna is kellett: Vatamaniuc-Bartha lövése lecsorgott, Molnár pedig villámgyorsan összeszedte a labdát. Koller irányába azonnal fel is dobta, és ugyan két védő is jobb pozícióban volt, plusz Alasztics is érkezett, végül a rutinos pécsi játékos lett a nevető negyedik.

Ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt a Haladás, de mégis a PEAC szerezhetett volna vezetést. Összegyűltek a faultok, így Bartal Bence kisbüntetőt lőhetett. A csapatkapitányt talán kissé meg is lepte a kirohanó hálóőr, mindenesetre a lövése elkerülte a kaput.

A második játékrészben érződött a pécsi játékosokon a fáradtság, de így is volt néhány olyan ígéretes helyzet, amiből gól születhetett volna. A vendégcsapat megállás nélkül ostromolta az akkor már Wilkesz Edward kapuját, de csak a 35. percben jött az áttörés Diniz De Souza Henrique egyéni remeklésének köszönhetően. A hátralévő időt rutinosan lepörgette a Haladás, így nehezen ugyan, de megszerezte a három pontot a címvédő.

Összességében az egész pécsi csapatot hatalmas dicséret illeti. Nem mindennapi dolog ennyire megnehezíteni a címvédő dolgát, főleg újoncként. Mindenesetre mi külön kiemelnénk a két baranyai kapust: Molnár Milán az első félidőben félelmetesen védett. Volt egy szituáció, mikor valósággal úszott a levegőben Diniz De Souza Henrique lövésénél. Még a brazil játékos sem hitte el, hogy Molnár sikerrel védett, így a kísérlet után azonnal gratulált a 21 esztendős kapusnak. A második félidőben Wilkesz Edward volt az, aki bravúrt bravúrra halmozott. Az ütközet végéhez közeledve kinyílhatott volna az olló, de a 22 éves portás remek napot fogott ki.

Egy szó mint száz: a pécsi srácok kiválóan szerepeltek, ezen az úton kell menni tovább, és meglesz a történelmi pontszerzés is.

PTE-PEAC–Haladás VSE 1–2 (1–1)

Férfi Futsal NB I., második forduló. Pécs. Vezette: Kovács G. (Karsai, Wittner). PEAC: Molnár M. – Bálint G., Molnár Cs., Palvek, Forró. Cserék: Wilkesz, Pápai, Tóth M., Koller, Koronics, Spánitz, Bartal, Vénosz, Hajnal M. Vezetőedző: Élő Tibor. Haladás: Alasztics – Diniz, Sipos G., Vatamaniuc-Bartha, Santos. Cserék: Gyimesi, Kovács M., Szalmás, Knizs, Hajmási, Dróth, Körmendy, Fehér D., Vas Á. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Koller (17.), illetve Sipos G. (10.), Diniz (35.).

Ez következik (08. 28.): PTE-PEAC–Aramis SE (19.00).