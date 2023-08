Évről évre egyre feljebb tör a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia immár NKA Universitas Pécs névre hallgató férfikosárlabda-csapata. Nem is olyan régen, a 2019/2020-as évben még az NB I. B Zöld-csoportjában lett alapszakasz második a Cegléd mögött 19–5-ös mérleggel. Az élen végző gárda is épp így zárt. Már akkor is a keret tagja volt Benke Krisztián, Kazy Balázs, Meleg Gergő, Rátvay Balázs, Scherer Bálint, Herger Salamon és Váits Olivér.

Egy évvel később az alapszakasz 8. helyét érte el már a Piros-csoportban a gárda, 13 győzelmére 13 vereség jött. Ekkor Meleg már a városi rivális PVSK-t erősítette, de a Benke, Váits, Scherer, Herger mag megmaradt. Melléjük megérkezett Lados Erik, Kollár Bence, Kocsis Zalán, hogy néhány nevet említsünk.

A 2021/2022-es idényben tovább bontogatták a szárnyaikat a tehetségek, akik minden lehetőséget meg is kaptak erre. Az alapszakaszban már 19 alkalommal győzni tudott a gárda, amelynek alapkövei továbbra is a már említett kosárlabdázók voltak Nemanja Djordjeviccsel kiegészülve, de megérkezett közéjük Meszlényi Róbert is. A rájátszás nem teljesen úgy alakult, ahogyan azt a gárda szerette volna, de az elődöntőben elszenvedett vereség után még tudott egy kis erőt kipréselni magából, s a Vasas ellen megszerezte három meccsen a harmadik helyet.

Így érkeztünk meg aztán a tavalyi idényre, ahol már mindenki bajnokesélyesként számolt azzal a gárdával, amelynek nagy része a Zöld-csoport óta az NKA Pécs mezét viselte, s Meleg is visszatért a Vasúttól. Persze mellette Kerpel-Fronius Gáspár és Kovács Péter is komoly igazolásnak számított, de Kazy, Meszlényi, Rátvay, Kollár, Herger, Scherer, Benke, Lados és Kármán is évek óta a csapat magját alkották. Talán épp ebben rejlett a gárda legnagyobb ereje, ami a döntőn jött ki igazán. Tökéletesen ismerték egymás erősségeit, és bízhattak egymás képességeiben, így jöhetett vissza a finálé ötödik meccsén is a PVSK ellen nagy hátrányból az együttes, amely 24–2-es mérleggel az élen zárta az alapszakaszt is.

Az új szezont a tavalyi bajnok Falco KC Szombathely ellen kezdi majd az újonc, nem valószínű, hogy sikerrel, de látható, hogy a játékosok évről évre képesek voltak eddig is egy új szintre ugrani, így a szurkolók idén is bízhatnak abban, hogy az érkezőkkel megmarad ez a tendencia, s jövőre is az élvonalban láthatja majd az NKA Universitas Pécset.

Az NKA Universitas Pécs bajnoki menetrendje

szeptember

30.: Falco KC Szombathely–NKA Universitas Pécs

október

07.: Kaposvári KK–NKA Pécs

14.: NKA Pécs–Atomerőmű SE (Paks)

21.: Sopron KC–NKA Pécs

28.: NKA Pécs–Debrecen

november

04.: Zalaegerszegi TE–NKA Pécs

11.: NKA Pécs–Arconic-Alba Fehérvár

18.: NKA Pécs–Budapesti Honvéd SE

25.: SZTE (Szeged)–NKA Pécs

december

02.: NKA Pécs–MVM-OSE Lions (Oroszlány)

09.: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Pécs

16.: NKA Pécs–Szolnoki Olajbányász

20.: Egis Körmend–NKA Pécs

30.: NKA Pécs–Szombathely

január

06.: NKA Pécs–Kaposvár

13.: Paks–NKA Pécs

20.: NKA Pécs–Sopron

27.: Debrecen–NKA Pécs

február

03.: NKA Pécs–Zalaegerszeg

10.: Fehérvár–NKA Pécs

14.: Budapest Honvéd–NKA Pécs

március

02.: NKA Pécs–Szeged

09.: Oroszlány–NKA Pécs

16.: NKA Pécs–Kecskemét

23.: Szolnok–NKA Pécs

30.: NKA Pécs–Körmend



Nem kíméli a szakmai stáb az edzéseken a keretet, de így is belefér egy két mosoly, némi nevetés a programjukba

Fotó: NKA Pécs