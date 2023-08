Hasonló játékerőt képviselő csapatok csatájaként kezdődött az Ajka–PMFC mérkőzés, amelyen hosszú perceken át azt lehetett érezni, bármelyik csapat megszerezheti a vezetést. Aztán jött Babos borzasztó passza a saját tizenhatosának közelében, amire Harsányi csapott le, s végül egy szép összjátékot, s egy kipattanót követően Gyurkits be is vette a hazaiak kapuját. 0–1

A gól ugyan felrázta az Ajkát, a szünetig már nem tudott igazán veszélyes lenni. Jeney Gyula úgy is döntött, kettőt cserél már a pihenő során, s ez beválni látszott. Antal a jobb oldalon jól játszotta be a területeket, s Zsolnainak is volt egy olyan lövése, amit sokan már a kapuba láttak. Mégis a Pécs vezetése duplázódott meg, amikor a csereként beállt Szűcs Kristóf hazaadás helyett a jobb alsóba lőtt. 0–2

A második gól teljesen összezavarta az Ajkát, amelyben mentálisan már nem olt annyi, hogy visszahozza magát a találkozóba. Így a PMFC továbbra is veretlen, s az egyetlen csapat, amely nem kapott gólt az idényben.

FC AJKA–PÉCSI MFC 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB II., 5. forduló. Ajka, Ajka Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Kárpály Mihály (Nagy Viktor, Ország Péter)

AJKA: Horváth D. – Tóth G. (Szűcs K., a szünetben), Kenderes, Jagodics B. (Borsos, 58.), Csemer – Doncsecz (Rabatin, 58.), Zsolnai, Csizmadia Z., Babos B. (Antal, a szünetben) – Szarka Á. (Gaál B., 72.), Sejben. Vezetőedző: Jeney Gyula.

PMFC: Helesfay – Svedjuk, Rácz L., Pejovics, Majnovics – Terbe, Krausz – Bukovics (Bachesz, 79.), Hudák (Szeles, 70.), Harsányi (Szabó M., 58.) – Gyurkits (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gólszerző: Gyurkits (21.), Szűcs K. (67. – öngól)