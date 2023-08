Ezekben a napokban sem tétlenkednek a Baranya vármegyei labdarúgócsapatok, ugyanis kedd délután négy csapat volt érdekelt a Baranya Vármegyei Kupa második körében, míg szerdán huszonnyolc együttes lép majd pályára.

Az alacsonyabb osztályú alakulatok szokás szerint annyi könnyebbséget kaptak, hogy hazai környezetben vívhatják ki a győzelmet. A címvédőnek, a Lovászhetény-Pécsváradnak nem lesz egyszerű dolga a Beremend otthonában, de a tavalyi ezüstérmes Ócsárdnak is mindent be kell vetnie a vármegye III.-at megnyerő, vármegye II.-őt kiválóan kezdő szajki klub ellen.

A keddi játéknapon a Töttös a tavalyi idény egyik elődöntősét, a Siklóst látta vendégül. Meglepetésre szűk fél óra elteltével két góllal vezetett a házigazda, azonban a szünetben Bíró Ferenc kellőképp felrázta fiait. Előbb az 51. percben Patkó büntetőjének köszönhetően szépített vendégcsapat, majd kilenc perccel később a csereként beálló Szekeres Benjámin kiegyenlített. A hátralévő időben mindkét klub megszerezhette volna a vezetést, de a csattanó a hajrá kezdetén következett, mikoris Juhos Olivér kilenc pernyi játék után meglőtte a Töttös harmadik találatát, amire már nem érkezett válasz.

GSH Töttös–Siklós 3–2 (2–0)

Töttös. Vezette: Horváth Gy. (Pór, Mezőföldi). GSH Töttös: Kengyel – Antolovics, Pfefferman, Buni, Rotaru (Minorics, 88.) – Benesics (Juhos O., 71.), Balogh Á., Szabó A., Költő A. – Márkovics (Szabó K., 91.), Kaiser. Siklós: Szabó D. – Tésenyi (Nozica, 66.), György R., Ignácz O. (Kalányos S., 32.(Takács Z., 57.)), Látschám – Patkó, Szabó D. (Magyar L., 51.), Gyimesi, Pólics – Könyvásó, Csőkör (Szekeres, 27.).

Gólszerzők: Benesics (27.), Rotaru (29.), Juhos O. (80.), illetve Patkó (51. – büntetőből), Szekeres (60.).

Kísértetiesen hasonlóan alakultak az események a másik keddi találkozón, ahol a Sellye a Gyód otthonában bizonyíthatott. Az első játékrészben Csernik Adrián és Müller Benjámin is feliratkozott a gólszerzők közé, azonban a fordulás után tizennégy perc alatt egalizált a csupán tizenkét spílerrel érkező Sellye. Talán a frissességnek is köszönhetően a Gyód képes volt a végén magasabb fokozatra kapcsolni, így a véghajrában kétszer is mattolt a házigazda.

A gyódi együttes ezt a győzelmet id. Krum István emlékére ajánlotta, aki 19 évig volt a gyódi labdarúgás motorja, a Sportkör elnöke. Nyugodjék békében!

Gyódi Sportkör–Sellye VSK 4–2 (2–0)

Gyód. Vezette: Bánfai (Pucsli, Dani G.). Gyódi Sportkör: Szeidl – Kovács Á. (Kaufmann B., szünetben), Lőrincz S., Csernik A., Molnár G. – Schrempf (Benke, 66.), Gurbó (Elekes, szünetben(Törőcsik, 79.), Kövesdi, Pusztai (Kovács Gy., 76.) – Nagyatádi, Müller B. (Kaufmann D., 66.). Sellye VSK: Hegedűs B. – Orlovics, Filó, Ács G., Kászonyi – Strausz, Varga L. (Hirt, 34.), Tóth K., Balogh B. – Orsós Cs., Hámori.

Gólszerzők: Csernik (19.), Müller B. (44.), Kaufmann B. (81.), Kövesdi (90. – büntetőből), illetve Tóth K. (57.), Orsós Cs. (59.).

Szerdai mérkőzések: Közműépker Lánycsók SE–Sport36 Komlói Bányász, Kaitz Agro Somberek SK–Villány TC, Himesháza KSE–Nagykozár KSE, Szajki SE–K. Ócsárd SE, DDC Focivilág Beremend–Lovászhetény-Pécsvárad KFT, Misinai Sasok MLE–Gyógyfürdő Harkány, Szársomlyó–Boda-Diana SE, Véménd KSE–Szederkényi SE, Bányász TC SE–Sásd VSK, Újpetre KSE–Olasz Község 2022 SE, Kökény SC–Kétújfalui SE, BFA Szigetvár–Bólyi SE, Vajszlói KSK–Lippói KSE, (mindegyik 17.30), Bogád Pogány SE–PVSK, 17.45.