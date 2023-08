Az NKA Universitas PEAC az egyik legnevesebb amerikai egyetemi együttes, a UCONN Huskies ellen játszhatta az idei első felkészülési mérkőzését, amelynek helyszíne Murano, a velencei lagúna egyik szigete volt.

A környezet festői volt, azonban a csarnokban tapasztalt körülmények igencsak megnehezítették a csapatok dolgát, ugyanis rekkenő hőség volt, ráadásul a klíma sem segített. Ennek ellenére az újjáalakuló, hat akadémiás játékossal felálló baranyai brigád remekelt: csupán három egység volt a különbség az első félidőt követően, de a nagyszünet után sem került túlságosan nagy távolságra az amerikai egyetemi együttes. Külön öröm, hogy a PEAC minden pályára lépő játékosa betalált. A csapat trénerét, Geno Auremat – hatalmas legenda a szakmában, ráadásul korábban a pécsi Akadémián is volt előadása – pedig megajándékozta a pécsi klub.

UCONN Huskies–NKA Universitas PEAC 85–66 (21–18, 19–19, 23–15, 22–14)

Női kosárlabda, felkészülési mérkőzés. A PEAC kosárszerzői: Mérész 15/3, Olawuyi 12/3, Smailbegovic 8/6, Weninger 8, Rátkai 6/6, Laczkó 6, Kiss 5, Tadic 4, Szakolczi 2.

A pécsi csapat keretét Matea Tadic, Kiss Angelika, Mérész Beatrix, Weninger Virág, Nadia Smailbegovic, Rátkai Eszter, Laczkó Sára, Adenike Olawuyi, Szakolczi Dia, Piukovits Dorka, Puskás Lili, Hőgye Petra alkotta.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Az első felkészülési mérkőzésünk volt, ehhez képest nagyon szépen helytálltak a lányok az egyik legerősebb amerikai egyetem ellen. Természetesen nem játszottunk a legjobban, hiszen ezt nem is most kell megtenni, hanem a szezon vége felé. Ez csak egy jó kezdete volt az egésznek. Örülünk, hogy itt lehetünk, elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával, rengeteget futottunk, de igazából most kezdtünk dolgozni, és úgy érzem, hogy szép szezon elé nézünk.

Az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata legközelebb szeptember 2-án, hazai terepen hangolhat a Szekszárd ellen.