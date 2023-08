Szokás szerint a Baranya Vármegyei Kupa küzdelmei vezetik fel a 2023/24-es vármegyei pontvadászatokat, igaz, néhány labdarúgócsapat már pályára léphetett korábban a MOL Magyar Kupa első fordulójának keretein belül. Mindenesetre most negyvenkét olyan együttes lesz érdekelt, akik az idei kiírásban még nem kaptak lehetőséget.

Ahogy tavaly, úgy idén is kötelező jelleggel neveznie kellett minden vármegyei felnőttcsapatnak, így szinte biztos, hogy számos helyen nem indul útjára a labda. Az elmúlt szezonban hat találkozó maradt el különböző okok miatt, ráadásul most még nehezebb helyzetben vannak a klubok. Egyes hírek szerint a szombatra tervezet tizenkilenc ütközetből akár hét is elmaradhat, így érdemes még indulás előtt az adatbank oldalát böngészni.

Szombatra tervezett mérkőzések: Palotabozsok SE–Véménd KSE, 16.30, Orfűi KSE–Boda-Diana SE, Egerág SE–Gyógyfürdő Harkány, Kishárságyi SE–DDC Focivilág Beremend, Nagydobsza–Bogád Pogány SE, Hobol SE–Misinai Sasok MLE, Gyódi Sportkör–Szalánta Hunyadi SE, Pellérd SE–Újpetre KSE, Kökény SC–Szabadszentkirály MGZRT SE, Mozsgó SE–BFA Szigetvár, Dunaszekcső 2020–Közműépker Lánycsók SE, Geresdlak Dózsa SE–GSH Töttös SE, Magyarbóly SE–Szajki SE, Hosszúhetényi Sport KFT–Kaitz Agro Somberek SK, ESE Hidas–Himesháza KSE, Görcsönydobokai IKSE–Olasz Község 2022 SE, Kölkedi SE–Sásd VSK, Szársomlyó SE–Báta KSE, Bányász TC SE–Mágocs VSK, (mindegyik 17.30).

A fordulóból a Lippó KSE–Szászvár mérkőzést augusztus 23-án, 17.30-kor rendezik meg, míg a Baksai SE–Vajszlói KSK összecsapására augusztus 27-én, 16 órakor kerül sor.

A Baranya Vármegyei Kupa második fordulóját pedig augusztus 30-án, szerdán rendezik majd meg. Ott már érdekelt lesz az első körben mentességet kapó Lovászhetény-Pécsvárad KFT, a K. Ócsárd SE, a Bólyi SE, a Siklósi FC, a Komlói BSK Kft, a Nagykozár KSE, a PVSK Labdarúgó KFT, a Villány TC, a Szederkényi SE, a Sellye VSK, valamint a Kétújfalui SE is.