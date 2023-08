„A 85-ös úton Kapuvár és Vitnyéd között 2013. szeptember 7-én egy személyautó összeütközött a Hat-Agro Uni Győr női kosárlabdacsapatot Sopronba szállító autóbusszal. A balesetben két ember, Tapodi Péter, a csapat klubigazgatója és Füzy Ákos vezetőedző meghalt. A buszon nyolcan súlyosan megsérültek, közülük egy ember maradandó sérüléseket szenvedett. Hat utas és az autóbusz vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.” – már lassan közel tíz éve, hogy ez az eset megrázta az országot, és az egész sportvilágot, de még mindig nehéz feldolgozni a történteket.

Immáron hagyomány, hogy a baleset évfordulójához közel emlékmérkőzéssel elevenítik fel Győrben elhunyt barátaik emlékét. Idén külföldi csapat, a brit bajnok London Lions érkezik az Egyetemi sportcsarnokba. Az angolok selejteznek az Euroligába, éppen egy másik magyar csapat, a DVTK HUN-Therm ellen.

Ahogy az előző években, úgy ezúttal is mindössze egy labda a belépő a találkozóra, amelyet a csapatok bemutatása után kell a pályára dobni. A labdákat később győri iskoláknak és óvodáknak ajánlják fel, ezért is fontos, hogy minél több labdát hozzanak a kilátogatók. Döntsük meg az eddigi rekordot! – szól az UNI-Győr felhívása. A győri utánpótlás is emléktornát játszik, a felnőtt mérkőzés utáni napon, szeptember 9-én. Az UNI Győr NKA két korosztálya is pályára lép, az U18-as együttes az Egyetemi sportcsarnokban, míg az U14-es csapat a Kiscsarnokban.